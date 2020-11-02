Прохожие нашли труп на улице Титова в Балакове

Тело было обнаружено возле административного здания Фото: СУ СКР по Саратовской области

Утром в последний день октября прохожие нашли труп на улице в Балакове.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело мужчины обнаружено на улице Титова, возле административного здания.

Судебно-медицинский эксперт осмотрел тело, признаков насильственной смерти не выявлено. Удалось установить личность погибшего — это оказался 48-летний уроженец села Матвеевка.

По итогам проверки и установления точной причины смерти будет принято процессуальное решение.

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