Во дворе своего дома в балашовском селе сгорел мужчина

Начата проверка гибели мужчины на пожаре Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балашовском районе Саратовской области на пожаре погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла в ночь на 31 октября в селе Новопокровское.

Предварительно установлено, что местные жители заметили возгорание около двух часов ночи. На улице Пугачевская огонь охватил сарай во дворе частного дома.

Приехавшие пожарные локализовали возгорание. Внутри строение был найден сильно обгоревший труп.

Следователи осмотрели место происшествия. Выдвинута версия, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Погибший, предположительно, 49-летний хозяин дома.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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