Саратовский ученый помог опознать найденного в Приморье ихтиозавра

На плите с острова Русский отпечатались ребра ихтиозавра. Фото: Facebook-аккаунт Наука в путешествии. ПриМорье

Ученый из Саратова помог опознать ихтиозавра, найденного в Приморье.

Как сообщали наши коллеги из «КП-Владивосток», останки древнего ящера были обнаружены на острове Русский после тайфуна Майсак, который расколол каменную плиту.

Школьники из отряда «Сирены», Вероника и Дима Сиренко, Алиса Припаньковская, которые гуляли по острову, обнаружили отпечатки и части скелета динозавра. На место прибыли палеонтологи Юрий и Иван Болотские — специалисты по динозаврам — которые подтвердили, что это ихтиозавр.

Интересную находку сделали дети из отряда "Сирены". Фото: Facebook-аккаунт Наука в путешествии. ПриМорье

- Крупнейший специалист у нас в стране Максим Архангельский из Саратова (доцент СГУ и СГТУ — прим. ред.). Мы перестали ему фотографии, и он четко дал ответ — да, это ихтиозавр, — заявил Юрий Болотский в комментарии Mash.

Сейчас каменную плиту с останками ихтиозавра перевезли в Приморский океанариум для дальнейшего изучения. На острове идут поиски головы ящера.

Плиту с отпечатками перевезли в Приморский океанариум. Фото: Facebook-аккаунт Наука в путешествии. ПриМорье

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