Ремонтом саратовских дорог заинтересовалась компания из Пензы

Роман Бусаргин перевел встречу с пензенской компанией

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин провел встречу с руководителями компании «Пензадорстрой».

Как сообщил он в своем Instagram, иногородний подрядчик рассматривает возможность участия в конкурсах на ремонт саратовских дорог.

По словам Бусаргина, для этого у «Пензастрой» имеется техника, а также предприятия по производству бетона и асфальта. В случае необходимости, такой же завод может быть построен в Саратовской области.

- Правительство области готово к сотрудничеству, — отметил Бусаргин.

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