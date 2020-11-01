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Областные спасатели продезинфицировали Хвалынск

Были обработаны места массового пребывания людей
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Областные спасатели обработали здания в Хвалынске

Областные спасатели обработали здания в Хвалынске

Фото: Саратовская областная служба спасения

Саратовские областные спасатели работают по дезинфекции общественных мест.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, на этой неделе работы велись в Хвалынске.

Обработка ведется специальным раствором

Обработка ведется специальным раствором

Фото: Саратовская областная служба спасения

Специальным раствором были обработаны места массового скопления людей.

Обработаны места массового пребывания людей

Обработаны места массового пребывания людей

Фото: Саратовская областная служба спасения

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