Областные спасатели продезинфицировали Хвалынск

Областные спасатели обработали здания в Хвалынске Фото: Саратовская областная служба спасения

Саратовские областные спасатели работают по дезинфекции общественных мест.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, на этой неделе работы велись в Хвалынске.

Обработка ведется специальным раствором Фото: Саратовская областная служба спасения

Специальным раствором были обработаны места массового скопления людей.

Обработаны места массового пребывания людей Фото: Саратовская областная служба спасения

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