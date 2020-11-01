Областные спасатели продезинфицировали Хвалынск

Областные спасатели обработали здания в Хвалынске
Фото: Саратовская областная служба спасения
Саратовские областные спасатели работают по дезинфекции общественных мест.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, на этой неделе работы велись в Хвалынске.
Обработка ведется специальным раствором
Фото: Саратовская областная служба спасения
Специальным раствором были обработаны места массового скопления людей.
Обработаны места массового пребывания людей
Фото: Саратовская областная служба спасения
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