Шесть улиц Саратова остались без воды до вечера 1 ноября

Несколько улиц Саратова в воскресенье, 1 ноября, остались без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на городских сетях водоснабжения.

Воды не будет в домах по улицам Мостовая, Подлесная, Спортивная, 3-й Спортивный проезд, Ново-Астраханской улице и Ново-Астраханскому шоссе.

Ориентировочно воду должны дать к восьми вечера.

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