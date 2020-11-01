Шесть улиц Саратова остались без воды до вечера 1 ноября

Несколько улиц Саратова в воскресенье, 1 ноября, остались без воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на городских сетях водоснабжения.
Воды не будет в домах по улицам Мостовая, Подлесная, Спортивная, 3-й Спортивный проезд, Ново-Астраханской улице и Ново-Астраханскому шоссе.
Ориентировочно воду должны дать к восьми вечера.
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