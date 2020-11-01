Умерли два человека от коронавируса в Саратове

В Саратовской области от коронавируса умерли еще два человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, общей сложности теперь 156 погибших непосредственной от коронавируса.

71-летний мужчина лечился дома самостоятельно, не вызывал врача и скорую помощь. Причиной его смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная дыхательной недостаточностью. Кроме того, у него наблюдалась ишемическая болезнь сердца, атеросклероз аорты и коронарных сосудов.

81-летняя женщины была госпитализирована на второй день болезни, компьютерная томография помогла выявить двустороннюю пневмонию. Пенсионерка скончалась после девяти дней в стационаре, из которых один она провела на ИВЛ. Среди сопутствующих патологий: сахарный диабет, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь головного мозга, ожирение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.