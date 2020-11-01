В Вольске «Гранта» врезалась в столб и перевернулась

Автомобиль перевернулся после столкновения со столбом. Фото соцсетей

В Вольске Саратовской области вечером 31 октября перевернулся автомобиль.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 20 часов напротив дома №255а по улице Комсомольская.

По предварительной версии, 31-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением. Машина врезалась в опору ЛЭП и перевернулась.

Водитель был осмотрен медиками и отправлен на амбулаторное лечение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.