На саратовской трассе женщина опрокинула автомобиль с ребенком

В Энгельсском районе Саратовской области в аварии пострадал ребенок.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Энгельсского района, авария произошла на 900-м километре трассы Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград.

Около 22:40 в субботу, 31 октября, на подъезде к селу Подгорное автомобиль ВАЗ-2112 вылетел в кювет и перевернулся. Пострадал пятилетний пассажир, ехавший в детском кресле. Ребенок госпитализирован.

Автомобилем управляла 34-летняя женщина. По предварительной версии, она не справилась с управлением.

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