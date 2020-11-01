Коронавирус в Саратове: выявлены 193 зараженных

Лабораторно подтверждены 193 случая коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Саратовской области за сутки зарегистрировано 193 случая коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, больше половины случаев приходится на областной центр — 136 зараженных. Еще 18 выявлено в Балаковском районе.

Также зафиксировано 27 заболевших среди детей до 17 лет и 64 — среди лиц старше 60 лет.

Всего с начала пандемии в Саратовской области заражены оказались 20 706 человек. Выздоровели 13 980, за сутки — 230.

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