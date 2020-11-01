На саратовской набережной поменяют асфальт, поставят лавочки и посадят клены за 300 миллионов

Набережную Саратова отремонтируют
Фото: Екатерина Семенова
С 1 февраля на набережной Саратова должны начаться ремонтные работы.
Об этом свидетельствуют данные сайта Госзакупок, где объявлен соответствующий аукцион.
По условиям торгов, ремонт должен завершиться к 1 октября 2021 года. Сумма контракта объявлена в 299,8 млн рублей из бюджет Саратова.
На участке от речного порта до ротонды должны заменить асфальт, уложить тактильную плитку и организовать подъемники для маломобильных граждан. Срок службы покрытия составляет не менее пяти лет. Рабочие высадят деревья — это должны быть 62 остролистых клена — а также будет обустроен газон.
Появятся малые архитектурные формы: 131 скамейка, семь столбов, 11 декоративных навесов.
Предусмотрена установка системы полива, световых конструкций, видеонаблюдения и т. д.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 ноября.
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