Сайт «КП-Саратов» остается в числе лидеров по посещаемости в Саратовской области

статистика саратовских информресурсов по итогам октября. Данные Liveinternet.ru

По данным сервиса liveinternet.ru, Сайт «Комсомольская правда» — Саратов» (входящий в холдинг «Волга-медиа») за 31 день октября 2020 года продолжает находиться в числе лидеров по посещаемости в регионе.

В течение продолжительного времени сайт saratov.kp.ru занимает второе место в рейтинге саратовских СМИ, который ведет liveinternet. На третьем месте в категории «Новости и СМИ» по итогам октября сайт Версия-Саратов (nversia.ru), на четвертом — Саратовбизнесконсалтинг (sarbc.ru), на пятом — МК в Саратове. На первом месте сайт агентства Взгляд-инфо (vzsar.ru)

Еще один информационный сайт, «АиФ-Саратов» (saratov.aif.ru) входящий в холдинг «Волга-медиа», закрепился на восьмом месте и наращивает популярность у читателей.

Сайт «Новости Саратова» (novosti-saratova.ru), также входящий в холдинг «Волга-Медиа», занимает на 12-е место по итогам сентября 2020 года среди всех новостных ресурсов региона.

Все три сайта холдинга — «Комсомольская правда — Саратов» (saratov.kp.ru), «АиФ-Саратов» (saratov.aif.ru), «Новости Саратова» (novosti-saratova.ru) — отличаются от большинство конкурентов по доле местных, саратовских читателей — 45-47%.

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