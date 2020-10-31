Саратовская область — на третьем месте в ПФО по естественной убыли населения

Саратовская область находится на шестом месте в РФ и на третьем в ПФО по естественной убыли населения.

Как сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь — август 2020 года, больше всего разница между родившимися и умершими наблюдается в Московской области — -15873 человека, на втором месте Нижегородская с -15312, на третьем — Ростовская область — -14451.

В ПФО на первом месте по естественной убыли находится Нижегородская область, на втором — Самарская с -12286.

В Саратовской области этот показатель составил -11682. С января по август 2020 родились 12 219 детей, а умерли — 23 901 человек. За тот же период 2019 года на свет появились 13 523 младенцев, а умерли 22 734 жителя региона.

К тому же увеличилась младенческая смертность. За январь — август 2020 года в области скончались 54 ребенка до года, за аналогичный период прошлого года — 46.

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