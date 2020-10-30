Инспекторы ГИБДД Саратова дарили водителям апельсины — «витамины трезвости»

Инспекторы ГИБДД дарили водителям "витамины трезвости"
Фото: ГИБДД по Саратову
В Саратове прошла акция ГИБДД «Витамин трезвости».
Как сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции, она прошла в рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель».
На Предмостовой площади днем 30 октября инспекторы проверяли у водителей документы, напоминали о запрете вождения в пьяном виде и вручали «витаминки трезвости» — апельсины со стикерами «Я не пью за рулем».
Автолюбители заверяли, что соблюдают правила и не садятся за руль после употребления алкоголя.
Мероприятие «Нетрезвый водитель» продолжится в выходные.
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