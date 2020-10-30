Саратовцы смогут купить тыквы для Хэллоуина на ярмарке выходного дня

На ярмарке можно будет купить тыквы Фото: Екатерина Семенова

В последний день октября саратовцев приглашают на сельскохозяйственные ярмарки.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства, традиционные ярмарки выходного дня пройдут в поселке Юбилейный, в Солнечном на рынке «ТК на Топольчанской», в Заводском районе на улице Пензенская и в «Комсомольском рынке», а также на Московском шоссе в поселке Елшанка.

В продаже будут представлены мясо, рыба, птица, овощи, колбасы, картофель, яйца, молочные продукты, хлебобулочные изделия, крупы, мед и другие продукты. Не обойдется без тыкв — главного атрибута Хэллоуина для любителей отметить праздник.

Ярмарки будут работать с 8 до 16 часов.

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