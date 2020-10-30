Опубликован обновленный список лекарств в аптеках Саратова на 30 октября

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Официальный телеграм-канал оперативного штаба Саратовской области опубликовал список лекарств в аптеках города и районов на 30 октября.

Сообщается, что сведения актуальны на 14 часов.

Среди препаратов есть противовирусные и антибиотики, также вода для инъекций, термометры.

Однако «Цефтриаксона» в наличии обнаружить практически не удалось, он есть единичными ампулами лишь в нескольких аптеках по области. Причем именно это лекарство вызывает у жителей наибольший ажиотаж. За ним выстраиваются очереди, люди безуспешно обзванивают аптеки.

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