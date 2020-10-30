В Саратове подросток с другом угнали «Иж» и сдали его на металлолом

В Ленинском районе Саратова полиция нашла подозреваемых в краже отечественного автомобиля.

- Поступило сообщение о пропаже «Иж-2126-030» от его владельца. Транспорт стоял около гаражей на улице Мелиораторов, — рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД.

Правоохранители возбудили дело за кражу и поймали двух парней 16 и 18 лет. Они дали показания, что сдали машину в металлприемку.

После этого полиция изъяла «Иж» и возвратила владельцу, а юношам выписала подписку о невыезде.

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