В Саратове подросток с другом угнали «Иж» и сдали его на металлолом

В Ленинском районе Саратова полиция нашла подозреваемых в краже отечественного автомобиля.
- Поступило сообщение о пропаже «Иж-2126-030» от его владельца. Транспорт стоял около гаражей на улице Мелиораторов, — рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД.
Правоохранители возбудили дело за кражу и поймали двух парней 16 и 18 лет. Они дали показания, что сдали машину в металлприемку.
После этого полиция изъяла «Иж» и возвратила владельцу, а юношам выписала подписку о невыезде.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.