Депутаты облдумы проголосовали за создание в Саратовской области градозащитного совета

Создание градозащитного общественного совета при Саратовской областной думе обсудили на продолжении заседания, прерванного вечером в среду, 28 октября.

Предлагалось учредить орган из активистов, который будет предлагать варианты сохранения культурного наследия.

- В Саратовской области сейчас 5,3 тыс. памятников культуры и 4 080 — выявленных. Эти памятники нужно сохранять, и общественники знают, как лучше это сделать. Это большая системная работа. Важно, что они помогают власти, именно общественники бьют в колокола. Например, Гарнизонный дом офицеров в Энгельсе — они не допустили его сноса. Прошу поддержать проект, — сказала депутат Ольга Сынкина.

- Сегодня облик Саратова изуродован. Это произошло при попустительстве городской власти. Не стоит создавать этот орган, пусть общественники будут свободными, не карманными, пускай ребята так работают на благо потомков, — высказал свою позицию депутат Станислав Денисенко.

Большинство депутатов сошлись во мнении, что орган этот необходим, так как взаимодействие с общественниками будет в этом случае более эффективным, что позволит решать проблемы сохранения памятников культуры оперативно.

Несмотря на продолжительное обсуждение вопроса, решение о создании совета приняли в двух чтениях.

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