На Кумысной поляне насмерть сбили пешехода: полиция ищет очевидцев

Иномарка насмерть сбила мужчина Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Саратове полиция ищет очевидцев смертельного ДТП около лагеря «Березка».

- Примерно в 22:30 30 июля на улице Кумысная Toyota Mark 2 сбил пешехода, который скончался на месте происшествия, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Свидетелей ищет отдел по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области. С видеозаписями можно откликнуться по телефонам: 99-46-66, 8-904-243-85-93 или по адресу: Саратов, улица Чернышевского, 88, кабинет №806.

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