Саратовская шахматистка взяла серебро этапа Кубка России

С 21 по 29 октября в Челябинске прошел этап Кубка России по шахматам «Саткинская осень».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие 30 представительниц прекрасного пола из 14 регионов страны.
Саратовская спортсменка Анастасия Протопопова разделила первое и второе место с результатом семь очков из девяти. По дополнительным показателям она все-таки получила серебро.
Ее тренировал международный гроссмейстер Алексей Илюшин.
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