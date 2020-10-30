Саратовская шахматистка взяла серебро этапа Кубка России

С 21 по 29 октября в Челябинске прошел этап Кубка России по шахматам «Саткинская осень».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие 30 представительниц прекрасного пола из 14 регионов страны.

Саратовская спортсменка Анастасия Протопопова разделила первое и второе место с результатом семь очков из девяти. По дополнительным показателям она все-таки получила серебро.

Ее тренировал международный гроссмейстер Алексей Илюшин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.