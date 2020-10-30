КВС переходит на прямые взаиморасчеты с жителями 308 домов, находящихся в обслуживании АНО «Сфера»

Государственная жилищная инспекция Саратовской области приняла решение об исключении с 1 ноября 2020 года сведений из реестра лицензий обо всех многоквартирных домах, находящихся в управлении Автономной некоммерческой организации по оказанию услуг в сфере жилищно-коммунального сервиса «Сфера» (бывшее АТСЖ Ленинского района). В связи с этим жители 308 домов с 1 ноября перейдут на прямые взаиморасчеты с ООО «КВС». Заключение прямых договоров позволит абонентам осуществлять оплату услуг водоснабжения и водоотведения без посредников. Таким образом, потребителям гарантируется прозрачность платежей.

Директор ООО «КВС» Сергей Журавлев подчеркнул, что соответствующее решение ГЖИ должна была принять еще несколько месяцев назад.

- Мы рады, что Госжилинспекция наконец исправляет собственную ошибку, которая привела к материальному ущербу только для КВС в размере 36 млн рублей. О том, что Уставом АНО «СФЕРА» не предусмотрено управление многоквартирным жилым фондом, министерство юстиции сообщило в августе этого года. По нашему мнению, ситуацию необходимо было не доводить до абсурда, когда ресурсоснабжающие организации должны доказывать, что их контрагент не считает своим долгом оплачивать услуги, в самом начале не выдавать лицензию таким вот управленцам. К счастью, теперь жителям не нужно беспокоиться о том, что их денежные средства не доходят до ресурсоснабжающей организации, — сказал Журавлев.

Напомним, 19.06.2020 АТСЖ Ленинского района было преобразовано в АНО по оказанию услуг в сфере жилищно-коммунального сервиса «СФЕРА» с полным принятием на себя всех прав и обязанностей. По информации из открытых источников в августе 2020 года планировалось дальнейшее преобразование АНО «СФЕРА» путем присоединения к Автономной некоммерческой организации «Центр Поддержки Собственников Жилья «Управдом» зарегистрированной в Москве. 12.08.2020 по обращению компании «Т Плюс» в отношении АНО «СФЕРА» вынесены ограничительные меры по внесению изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

ООО «КВС» неоднократно предлагало управляющей компании пути решения в связи с формировавшейся задолженностью. Однако любые попытки по переводу жителей на прямые платежи или оформлению рассрочки по погашению задолженности ни к чему не приводили. Руководство АНО «Сфера» отказывалось осуществлять оплату потребленных ресурсов, чем провоцировала увеличение долга. В свою очередь предприятие обращалось с заявлениями о содействии в решении данного вопроса к надзорным органам, ГЖИ и администрации Саратова.