Чиновники за неделю нашли 19 нарушений в саратовских автобусах

Чиновники проверили саратовские автобусы. Фото МКУ "Транспортное управление"

За неделю, с 22 по 28 октября, в Саратове проверили автобусы маршрутов №№11, 18Д, 31, 79 и 83.

Как сообщили «КП-Саратов» в МКУ «Транспортное управление», было составлено 12 протоколов о нарушениях.

Среди них:

- семь грязных салонов;

- шесть случаев отсутствия экипировки и комплектующих в автобусе;

- пять раз пассажирам не выдали билеты;

- один автобус работал без допуска.

Чиновники приняли меры: предупредили руководителей предприятий о нарушениях.

В комментариях в группе МКУ «Транспортное управление» жители удивлены столь низкими показателями выявляемости нарушений, граждане сообщают о других проблемах, например, нерегулярной работе маршрутов. Кроме того, недоумение вызывают и меры, которые были приняты в качестве воздействия.

- Да им плевать на ваши уведомления! Надо штрафовать и лишать лицензии, — считает пользователь shuman_sasha

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