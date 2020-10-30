В Балакове закрыли магазин в торговом центре из-за коронавирусных нарушений

В Балакове Саратовской области 28 октября закрыли магазин в торговом центре из-за санитарно-эпидемиологических нарушений в период распространения коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе райсуда, речь идет о торговой точке в ТЦ «Старград» на улице Пролетарская.

Суд назначил административное приостановление деятельности на десять суток.

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