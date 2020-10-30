В Саратове Kia Rio наехала на восьмилетнего мальчика

Авария произошла во дворе жилого дома. Фото ГИБДД по Саратову

В Заводском районе Саратова водитель Kia Rio сбил ребенка. ДТП случилось в 17:20 в минувший четверг, 29 октября.

По предварительным данным ГИБДД Саратова, на дворовой территории дома №61в по проспекту Энтузиастов 37-летний шофер наехал на восьмилетнего мальчика.

В результате ДТП пострадавший госпитализирован.

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