Водитель грузовика погиб под колесами экскаватора в Саратове

В Саратове возбуждено уголовное дело о гибели человека на производстве.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности.
По версии следствия, 22 июля экскаваторщик и водитель грузовика, работавшие на коммерческую фирму, вывозили грунт с территории стройки на Большой Затонской. Примерно в 16:30 водитель экскаватора задним ходом наехал на 40-летнего коллегу. Тот скончался на месте.
Дело возбуждено по материалам, поступившим из прокуратуры. Расследование продолжается.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.