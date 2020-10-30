Водитель грузовика погиб под колесами экскаватора в Саратове

В Саратове возбуждено уголовное дело о гибели человека на производстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности.

По версии следствия, 22 июля экскаваторщик и водитель грузовика, работавшие на коммерческую фирму, вывозили грунт с территории стройки на Большой Затонской. Примерно в 16:30 водитель экскаватора задним ходом наехал на 40-летнего коллегу. Тот скончался на месте.

Дело возбуждено по материалам, поступившим из прокуратуры. Расследование продолжается.

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