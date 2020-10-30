В Ленинском районе Саратова вынесен приговор 36-летнему ранее уже судимому мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти.

Трагедия разыгралась утром 13 июня в коммуналке на улице Ломоносова. 36-летний мужчина гостил у знакомой, которая пожаловалась на 56-летнего соседа. Тот спрятал конфорки от газовой плиты и теперь никто из жильцов не может готовить еду.

Мужчина пошел к соседу, чтобы разобраться и потребовал вернуть имущество. Тот грубо отказал, что привело к ссоре, а затем и драке. Младший из противников избил противника кулаками, стулом, облил его водой, а потом несколько раз ударил кастрюлей по голове.

В конце концов мужчина со своей знакомой ушли из дома, а когда вернулись, другой жилец сообщил им о смерти пострадавшего.

Мужчина сам вызвал полицию и обо всем рассказал. Позже он признал вину. Суд отправил его в колонию строгого режима на 8,5 лет.

Драка в саратовской коммуналке из-за общего имущества привела к смерти

Вынесен приговор

В Ленинском районе Саратова вынесен приговор 36-летнему ранее уже судимому мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти.

Трагедия разыгралась утром 13 июня в коммуналке на улице Ломоносова. 36-летний мужчина гостил у знакомой, которая пожаловалась на 56-летнего соседа. Тот спрятал конфорки от газовой плиты и теперь никто из жильцов не может готовить еду.

Мужчина пошел к соседу, чтобы разобраться и потребовал вернуть имущество. Тот грубо отказал, что привело к ссоре, а затем и драке. Младший из противников избил противника кулаками, стулом, облил его водой, а потом несколько раз ударил кастрюлей по голове.

В конце концов мужчина со своей знакомой ушли из дома, а когда вернулись, другой жилец сообщил им о смерти пострадавшего.

Мужчина сам вызвал полицию и обо всем рассказал. Позже он признал вину. Суд отправил его в колонию строгого режима на 8,5 лет.