Володин: Инфекционную больницу нужно сдать в июле 2021 года

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Вячеслав Володин 29 октября осмотрел строительную площадку в Саратове, где возводится будущая областная инфекционная больница.

Финансирование на нее подходит к концу, но работы еще далеко не завершены.

Волоидн предложил при поиске средств строительство ни в коем случае не останавливать и распланировать зимние этапы работ.

Вот по инфекционной больнице средства у нас заканчиваются. Но у нас в конце ноября второе чтение (бюджета – прим. ред) мы готовимся, аргументы все озвучили. Надеюсь, что средства найдутся за счет федерального бюджета, но нужно работы не приостанавливать, - заметил Володин.

Он предложил распланировать работу так, чтобы больница была сдана в июне, в крайнем случае, в июле.

Также он предложил распланировать работы по строительству онкологического центра и по заявке на противотуберкулезный диспансер.

- Правильно было бы и по школам и по садик искать решение. Проанализировать все эти новые микрорайоны с позиции необходимости формирования социальной сферы, - предложил губернатору председатель ГД, напомнив идею о программе по строительству поликлиник.