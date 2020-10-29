Смертельное ДТП в Ртищеве: женщина признала свою вину

Женщина была арестована на два месяца Фото: СУ СКР по Саратовской области

Принято решение об аресте 40-летней женщины, которую обвиняют в смертельном ДТП в Ртищеве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, срок ареста определен до 26 декабря, на два месяца.

Напомним, речь идет об аварии на улице Красная днем 26 октября. По версии следствия, женщина на автомобиле Kia Rio сбила 16-летнего подростка. Мальчик скончался на месте, а машина скрылась. Позже личность водительницы была установлена, она задержана.

Ей предъявлено обвинение, свою вину женщина признала.

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что им занимаются наиболее опытные сотрудники из отдела по особо важным делам. Идет поиск свидетелей и записей с видеорегистраторов.

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