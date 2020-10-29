ООО «КВС» направило заявления в УФСБ, прокуратуру и УМВД о деятельности АНО «СФЕРА»

ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» направило заявления, касающиеся деятельности АНО «СФЕРА» (ранее АТСЖ Ленинского района) в УФСБ России по Саратовской области, региональную прокуратуру и Главное управление министерства внутренних дел по Саратовской области. Поводом для обращения стала сформировавшаяся задолженность — более 30 млн рублей, а также отсутствие намерений по оплате услуг водоснабжения и водоотведения со стороны организации.

- Руководство «СФЕРЫ» полгода не выходит на связь, мы ни разу не видели руководителя организации, по факту игнорируются все совещания, даже неоднократно проводимые в надзорных инстанциях. Стали и вовсе закрадываться сомнения, директор АНО — это вовсе номинальное лицо, — рассказывает директор ООО «КВС» Сергей Журавлев. — С 1 декабря этого года ООО «КВС» начинает выставление платежных квитанций напрямую абонентам. Ранее мы получили соответствующее письмо о готовности «СФЕРЫ» инициировать процесс перехода, начиная с указанного периода. КВС направлен в АНО «СФЕРА» акт сверки взаиморасчетов. Ответа в установленные законодательством сроки мы не получили, следовательно, это дает нам право считать, что руководство компании с этим документом согласилось. Стоит отметить, что наблюдаются очень странные действия должностных лиц «СФЕРЫ», когда они обращаются в суд, чтобы оспорить действия ООО «КВС», основанные на их же собственных письмах и предложениях. Чтобы не быть голословными, мы решили опубликовать переписку, чтобы каждый житель, чей дом находится в обслуживании АНО «СФЕРА», сам мог сделать соответствующие выводы.

Напомним, ранее с отсылкой на Министерство юстиции стало известно, что Уставом АНО «СФЕРА» не предусмотрено управление многоквартирным жилым фондом, следовательно, возникают сомнения и в законности сбора средств жителей, и в целом в выдаче лицензии со стороны Государственной жилищной инспекции. Общая задолженность организации перед поставщиками ресурсов составляет несколько сотен миллионов рублей. По информации из открытых источников АТСЖ Ленинского района, преобразованная в АНО «СФЕРА», планировала еще одно преобразование путем присоединения к Автономной некоммерческой организации «Центр Поддержки Собственников Жилья «Управдом», зарегистрированной в городе Москве. Однако 12.08.2020 по обращению компании «Т Плюс» в отношении АНО «СФЕРА» вынесены ограничительные меры по внесению изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

- По словам жителей, платежные квитанции «СФЕРЫ» исправно поступают каждому из числа проживающих в 308 домах, но платежей за поставленный ресурс КВС от АНО «СФЕРА» не получает, мы подозреваем, что неопределенный круг лиц из числа руководства компании занимается воровством денежных средств граждан причем в особо крупном размере. По нашим оценкам, речь идет о десятках миллионов рублей ежемесячно. В октябре ООО «КВС» обратилось в ГЖИ и прокуратуру Саратова о предоставлении данных для начислений. Еще раз обращаюсь к жителям — с 1 декабря этого года КВС будет выставлять платежные квитанции напрямую абонентам, — подчеркнул Сергей Журавлев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.