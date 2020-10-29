В Саратовской области осудили супругов-бутлегеров

В Турковском районе Саратовской области осудили двух местных жителей. Супруги приобретали, хранили и сбывали в крупном размере немаркированный алкоголь.
- С 2018 года преступники купили спиртное без акцизов и марок. Они приобрели водку, шампанское и виски, чтобы перепродавать жителям Турков, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Бутлегерство семейной пары пресекли 30 мая 2020 года. У них изъяли контрафактного алкоголя неустановленных производителей, снабженных заведомо поддельными федеральными марками, на более 124 тыс. рублей.
Суд приговорил 55-летнего мужчину к году лишения свободы условно, его 51-летнюю жену осудили условно на полгода.
Приговор не вступил в законную силу.
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