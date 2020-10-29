В Саратове и Энгельсе раздали почти 15 тысяч масок

Фото из Инстаграм Александра Абросимова
В Саратовской области раздали почти 15 тыс. масок.
Как сообщил министр молодежной политики и спорта региона Александр Абросимов на своей странице в Инстаграм, акция идет по поручению губернатора области Валерия Радаева на территории Саратова и Энгельса.
- Сейчас самая главная задача каждого из нас — сохранить здоровье. Для того, чтобы обратить внимание жителей региона на профилактические меры, на важность использования средств индивидуальной защиты в общественных местах, волонтеры раздают маски бесплатно, — написал Абросимов.
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