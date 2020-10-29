Студентка Президентской академии Ангелина Никифорова завоевала бронзу на чемпионате России по плаванию

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С 25 по 30 октября во Дворце водных видов спорта в Казани (Республика Татарстан) проходит чемпионат России по плаванию 2020. На дорожки 50-метрового бассейна для участия в главном национальном старте этого года вышли более 700 сильнейших российских пловцов.

Студентка первого курса факультета государственного и муниципального управления Поволжского института управления РАНХиГС Ангелина Никифорова заняла третье место (время 2.15,88) на дистанции 200 метров на спине, успешно обойдя соперников в предварительном, полуфинальном и финальном заплывах.

Ангелина Никифорова поделилась впечатлениями от чемпионата: «Этот старт выдался достаточно тяжелым как морально, так и физически. Мы начали готовиться сразу, как возобновили тренировочный процесс после долгого перерыва. Я рада бронзовой медали, но буду работать дальше над своими ошибками и готовиться к следующему старту. Надеюсь, он пройдет намного лучше. Благодарю всех за помощь и поддержку на этапе подготовки и во время соревнований!»

Подготовила спортсменку тренер Анастасия Ерышова.