В Петровске мужчина угнал иномарку знакомой из СТО и попал в ДТП

Мужчина попал на угнанной иномарке в ДТП Фото: ГУ МВД по Саратовской области

В Петровске Саратовской области случился необычный угон иномарки.

- В дежурную часть ОМВД России по Петровскому району обратилась местная жительница с заявлением об угоне Volkswagen. По ее словам, машиной завладел 36-летний знакомый, которого она узнала, когда тот, по рекомендации знакомого, помог перегнать автомобиль из Москвы в Петровск, так как у нее не было водительских прав, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

В полиции мужчина дал показания. После перегона в райцентре потребовался ремонт иномарки. Он посоветовал автовладелице знакомого мастера и вместе с ней отогнал машину в СТО.

Выпив 27 октября, подозреваемый решил покататься на машине, договорился с сотрудниками сервиса, но далеко не уехал — около лесопарка «Сосны» он перевернул Volkswagen.

На жителя Петровска завели дело за угон Фото: ГУ МВД по Саратовской области

На мужчину завели дело и выписали обязательство о явке.

Машину перегнали из Москвы, но в ДТП она попала в Петровске Фото: ГУ МВД по Саратовской области

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