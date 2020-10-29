В Петровске мужчина угнал иномарку знакомой из СТО и попал в ДТП

Мужчина попал на угнанной иномарке в ДТП
Фото: ГУ МВД по Саратовской области
В Петровске Саратовской области случился необычный угон иномарки.
- В дежурную часть ОМВД России по Петровскому району обратилась местная жительница с заявлением об угоне Volkswagen. По ее словам, машиной завладел 36-летний знакомый, которого она узнала, когда тот, по рекомендации знакомого, помог перегнать автомобиль из Москвы в Петровск, так как у нее не было водительских прав, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.
В полиции мужчина дал показания. После перегона в райцентре потребовался ремонт иномарки. Он посоветовал автовладелице знакомого мастера и вместе с ней отогнал машину в СТО.
Выпив 27 октября, подозреваемый решил покататься на машине, договорился с сотрудниками сервиса, но далеко не уехал — около лесопарка «Сосны» он перевернул Volkswagen.
На жителя Петровска завели дело за угон
Фото: ГУ МВД по Саратовской области
На мужчину завели дело и выписали обязательство о явке.
Машину перегнали из Москвы, но в ДТП она попала в Петровске
Фото: ГУ МВД по Саратовской области
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