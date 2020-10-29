Ко Дню народного единства в Саратове подготовили флешмоб и видеолекции

Ко Дню народного единства, что отмечается 4 ноября, в Саратове подготовили множество мероприятий.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, викторины, квесты и конкурсы пройдут в онлайн-формате.

Состоится городской дистанционный фестиваль детских туристских объединений, конкурс рисунков «Нам есть, чем гордиться, нам есть, что беречь!», а также квест-игра «Мы едины!».

На сайте администрации Саратова прозвучит гала-концерт фестиваля «В семье единой». На сайте http://miretno пройдет Большой этнографический диктант.

С 30 октября по 6 ноября желающие могут поучаствовать в конкурсе видео, рисунков и фотографий «Спорт объединяет».

«Городской центр имени П. А. Столыпина» 30 октября подготовит видеолекцию «Мистический портрет П. А. Столыпина», а 30 и 31 числа пройдет городской открытый фестиваль национального танца имени П. Ф. Петрова «Возьмемся за руки, друзья».

Флешмоб «Хоровод единства» 2 ноября проведет ДК «Звезда». Также 2 и 3 ноября Дом культуры представит праздничный концерт «Мы – единое целое!».

В сам праздничный день, 4 ноября, состоятся выставки, концерт и челлендж, а также викторина.

Проходят и пройдут еще множество других мероприятий. С подробным списком можно ознакомиться здесь.

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