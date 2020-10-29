Неправильное использование печи привело к пожару в Аткарске

В Аткарске Саратовской области сегодня ночью, 29 октября, произошел пожар.
- В 04:35 поступил сигнал о возгорании в двухквартирном деревянном доме в селе Озерное, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
На место выдвинулись семь человек и две единицы техники.
Площадь пожара составила 25 кв. м. По предварительным данным, он произошел из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
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