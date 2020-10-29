Неправильное использование печи привело к пожару в Аткарске

В Аткарске Саратовской области сегодня ночью, 29 октября, произошел пожар.

- В 04:35 поступил сигнал о возгорании в двухквартирном деревянном доме в селе Озерное, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

На место выдвинулись семь человек и две единицы техники.

Площадь пожара составила 25 кв. м. По предварительным данным, он произошел из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.