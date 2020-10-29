В Саратове за вечер сгорели два дома

В Саратове вечером 28 октября произошло два пожара.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, в обоих случаях полыхали нежилые здания.

В 19:25 поступил вызов с улицы Яблочкова. Горели пристройка и кровля деревянного дома на площади 20 кв. м.

В 22:40 пожар начался в нежилом доме и сарае на 6-м Увекском проезде. Огонь охватил 72 кв. м.

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