Труп мужчины найден во дворе дома села под Балашовом

Следователи начали проверку и осмотрели тело погибшего Фото: СУ СКР по Саратовской области

В селе Новопокровка Балашовского района Саратовской области найден труп мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело было найдено поздно вечером, около 23 часов, во дворе частного дома.

Погибший — 29-летний мужчина. У него на голове эксперты обнаружили травмы.

Начата доследственная проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

По итогам проверки будет принято решение Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.