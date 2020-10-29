Труп мужчины найден во дворе дома села под Балашовом

Следователи начали проверку и осмотрели тело погибшего
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В селе Новопокровка Балашовского района Саратовской области найден труп мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело было найдено поздно вечером, около 23 часов, во дворе частного дома.
Погибший — 29-летний мужчина. У него на голове эксперты обнаружили травмы.
Начата доследственная проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
По итогам проверки будет принято решение
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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