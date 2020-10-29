Коронавирус в Саратове, последние новости на утро 29 октября: выявлено 194 случая

В Саратовской области растет число зараженных коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Саратовской области за сутки зарегистрировано 194 новых случая коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, общее число заболевших перевалило за 20 тыс. и составило 20 122 человека.

Выздоровели всего 13 266 пациентов, за сутки — 136.

Большую часть новых зараженных удалось выявить при отработке контактных лиц — 115 случаев.

Среди вновь выявленных десять детей до 17 лет и 83 человека старше 60 лет.

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