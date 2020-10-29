Саратовский депутат Николай Семенец попался пьяным за рулем и был оштрафован

Николай Семенец больше не депутат Саратовской областной думы
Фото: Екатерина Семенова
Бывшего депутата Саратовской областной думы Николая Семенца оштрафовали за пьяную езду.
Решение вынес судья участка №1 Энгельсского района Сергей Мещанов.
Во время разбирательства было установлено, что Николай Семенец 2 октября в 20:10 ехал по территории СНТ «Тополек-4» возле села Ленинское. При этом он, на тот момент еще оставаясь депутатом, был пьян.
Это зафиксировали сотрудники ГИБДД, которые составили протокол. Семенец признался, что употреблял алкоголь.
Суд признал мужчину виновным и оштрафовал на 30 тыс. рублей. Кроме того, его на полтора года лишили права управлять автомобилями.
Напомним, сейчас Николай Семенец уже сдал свой депутатский мандат.
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