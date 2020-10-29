Попытка нападения на школу в Саратове: обвиняемые в подготовке теракта подростки вышли на свободу

В Саратове суд освободил подростков, которых обвиняли в подготовке к массовому расстрелу в школе.
- Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя в продлении срока домашнего ареста одному. По второму подростку — отказал в продлении срока запрета определенных действий, — сообщила «КП-Саратов» пресс-секретарь Волжского райсуда Зулейха Бибарсова.
По ее словам, никакую другую меру пресечения суд не избирал. Их попросту освободили.
Напомним, 14 и 15-летний подростки готовили массовое убийство в школе Кировского района Саратова. В заброшенном бомбоубежище они хранили обрез. В их планах также было использовать зажигательные смеси.
Их успели поймать до совершения преступления и возбудили дело за приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц. На допросе выяснилось, что они собирались убить около 40 человек.
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