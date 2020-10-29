Подростка ограбили и избили в подъезде дома на Ипподромной

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего парня.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в грабеже.

По версии следствия, вечером 21 октября он с приятелем находился в подъезде дома на Ипподромной. Мимо них вниз шла компания из трех человек, среди которых был 15-летний мальчик с телефоном в руках. Когда подросток поравнялся со злоумышленником, тот ударил его несколько раз кулаком по голове, в том числе по затылку и в висок.

Юный грабитель попытался вырвать у мальчика телефон, но тот не отдавал. Тогда агрессор пнул его ногой в живот, вырвал добычу и сбежал. Избитый подросток сообщил родителям, а те вызвали полицию.

Вскоре правоохранители нашли злоумышленника. Ему предъявлено обвинение, сейчас он взят под стражу.

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