В Самойловке мужчина зарезал защитника бывшей жены

В Самойловке мужчина зарезал человека в драке Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Самойловском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, под подозрение попал 46-летний местный житель.

По версии следствия, вечером 25 октября он пришел в гости к бывшей жене, вскоре заглянули еще несколько человек. В их присутствии экс-супруг сначала обругал женщину, затем ударил и пошел спать.

Гражданка позвонила 43-летнему знакомому и пожаловалась на бывшего мужа. Тот пришел разобраться. Завязалась ссора, хотя дама просила их успокоиться, во время драки оба вышли во двор. Защитник решил, что конфликт исчерпан и ему удалось переубедить оппонента. Он повернулся, чтобы уйти, но в тот момент противник ударил его ножом в грудь. После этого он скрылся с места происшествия. От полученной раны потерпевший умер.

Сотрудники полиции нашли подозреваемого, ему было предъявлено обвинение. Мужчина признался частично, заявив, что ранил человека во время самообороны. Сейчас он находится под стражей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.