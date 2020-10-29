В Вольске рыбак нашел труп рыбака

Тело мужчины было наполовину погружено в воду
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Вольске Саратовской области в реке найдено тело мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, это произошло в поселке Комсомольский днем 28 октября.
Тело, наполовину погруженное в воду, увидел местный рыбак. Он вызвал полицию. Следователи СУ СКР осмотрели место происшествия. Следов насильственной смерти на трупе не обнаружено.
На вид погибшему 50-60 лет, рядом нашли рыболовные снасти.
Начата доследственная проверка, устанавливается личность погибшего.
Следователи устанавливают личность погибшего
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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