С туманом и прохладой. Погода в Саратовской области 29 октября

В Саратовской области сегодня, 29 октября, ожидается прохладный и сухой день.

- Утром местами будет туман с видимостью 500–1000 метров. Ветер восточного и юго-восточного направления подует со скоростью 4–9 м/с и днем с порывами до 12 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Температура днем поднимется до +5…+10 градусов.

В 2019 году 29 октября в области была вероятность дождя, а на улице было также прохладно — до +12 максимум.

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