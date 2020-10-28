В Саратовской области село отправили на карантин

В Дергачевском районе Саратовской области село Верхазовка отправили на карантин по заболеванию бешенством животных.

Как сообщается в постановлении губернатора Валерия Радаева, карантин установили 26 октября из-за павшего на территории личного подсобного хозяйства крупного рогатого скота.

Теперь там должны провести дезинфекцию, вакцинацию животных против бешенства и другие мероприятия.

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