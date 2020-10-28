Житель Ершова ответит перед законом за публикацию порно в соцсети

На жителя Ершова завели уголовное дело о распространении порнографии «ВКонтакте».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе районного суда, по мнению следствия мужчина с фейковой страницы выкладывал фото и видео для взрослых.

Всего со своего телефона он отправил в сеть 132 файла и сделал их доступными для всех.

Отвечать за свой поступок перед законом он будет 9 ноября.

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