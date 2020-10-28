В Саратове наградили 20 юных дарований. Фото пресс-службы мэрии
В Саратове сегодня, 28 октября, состоялось вручение премии «Юные дарования Саратова».
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, мероприятие проходит с 2004 года, чтобы дополнительно поддержать одаренную творческую молодежь в области культуры и искусства, повысить ее профессиональное мастерство.
За 15 лет лауреатами стали 265 детей, в 2020 году из 61 претендента выбрали 20 ребят по специальностям «фортепиано», «струнные инструменты (скрипка)», «народные инструменты (баян, домра, классическая гитара)», «духовые инструменты (флейта, саксофон)», «музыкальный фольклор», «хореографическое творчество», «живопись» и «эстрадный вокал».
Фото пресс-службы мэрии
Преподавателям юных дарований вручили статуэтки «Хрустальный скрипичный ключ».
Мероприятие прошло в Центральной детской музыкальной школе. Все присутствующие были в масках и перчатках. На входе им измеряли температуру.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.