В Саратове наградили 20 юных дарований. Фото пресс-службы мэрии

В Саратове сегодня, 28 октября, состоялось вручение премии «Юные дарования Саратова».

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, мероприятие проходит с 2004 года, чтобы дополнительно поддержать одаренную творческую молодежь в области культуры и искусства, повысить ее профессиональное мастерство.

За 15 лет лауреатами стали 265 детей, в 2020 году из 61 претендента выбрали 20 ребят по специальностям «фортепиано», «струнные инструменты (скрипка)», «народные инструменты (баян, домра, классическая гитара)», «духовые инструменты (флейта, саксофон)», «музыкальный фольклор», «хореографическое творчество», «живопись» и «эстрадный вокал».

Фото пресс-службы мэрии

Преподавателям юных дарований вручили статуэтки «Хрустальный скрипичный ключ».

Мероприятие прошло в Центральной детской музыкальной школе. Все присутствующие были в масках и перчатках. На входе им измеряли температуру.

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