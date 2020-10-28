В Саратовской области на районных сайтах разместят модули для голосования

Вопрос о порядке назначения и проведения опроса граждан в районах региона обсудили на очередном заседании Саратовской областной думы.

Предлагается разместить на муниципальных сайтах модули для голосования по тем или иным вопросам или проектам.

- Закон нужен, с гражданами необходимо обсуждать, какие дороги отремонтировать, какие территории привести в порядок, — прозвучало из зала.

- Инициативное бюджетирование актуально, здесь объединяются силы власти, людей, бизнеса. С помощью опросов мы узнаем, что приоритетно для населения, — сказала Болякина.

- Прогресс остановить нельзя, весь мир сидит на цифре. Этот закон позволит гражданам высказываться по тем или иным вопросам, — сказал Дзюбан.

Во время голосования произошел процедурный сбой — некоторые депутаты не успели проголосовать в отведенное время. Парламентарии решили переголосовать.

В итоге законопроект одобрили в двух чтениях.