В Саратовской области на районных сайтах разместят модули для голосования

Вопрос о порядке назначения и проведения опроса граждан в районах региона обсудили на очередном заседании Саратовской областной думы.
Предлагается разместить на муниципальных сайтах модули для голосования по тем или иным вопросам или проектам.
- Закон нужен, с гражданами необходимо обсуждать, какие дороги отремонтировать, какие территории привести в порядок, — прозвучало из зала.
- Инициативное бюджетирование актуально, здесь объединяются силы власти, людей, бизнеса. С помощью опросов мы узнаем, что приоритетно для населения, — сказала Болякина.
- Прогресс остановить нельзя, весь мир сидит на цифре. Этот закон позволит гражданам высказываться по тем или иным вопросам, — сказал Дзюбан.
Во время голосования произошел процедурный сбой — некоторые депутаты не успели проголосовать в отведенное время. Парламентарии решили переголосовать.
В итоге законопроект одобрили в двух чтениях.