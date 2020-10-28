Следователи СКР ищут очевидцев ДТП в Ртищеве, где был сбит подросток

Дело расследуют наиболее опытные криминалисты СУ СКР по Саратовской области

В Ртищеве Саратовской области ищут свидетелей смертельного ДТП 26 октября, в котором погиб подросток.

- Показания каждого из очевидцев трагедии могут иметь принципиальное значение для установления истины по уголовному делу. В этой связи следователи СК просят откликнуться всех, кто 26 октября 2020 года стал свидетелем указанного дорожно-транспортного происшествия, а также водителей, чей видеорегистратор зафиксировал момент трагедии, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Напомним, днем в понедельник автомобиль Kia Rio под управлением 40-летней женщины сбил 16-летнего юношу на улице Красная. По предварительной версии, мальчик переходил дорогу справа налево.

Подросток погиб на месте, а женщина уехала, но вскоре ее личность была установлена, а сама она задержана.

Уголовное дело расследуют наиболее опытные криминалисты отдела по особо важным делам.

- Тех, кому что-либо известно об обстоятельствах произошедшего, просим обращаться в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по адресу: город Саратов, улица имени Е.Ф. Григорьева, дом №30 или по телефонам: 74-14-07, 8-927-916-03-11, — отметили в ведомстве.

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