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В Саратовской области с начала года от рака умерли 3,7 тысячи человек

За год выявляют по 11 тысяч новых пациентов
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Онкологическая служба продолжает работать во время пандемии

Онкологическая служба продолжает работать во время пандемии

В Саратовской области снизилась онкозаболеваемость.

Как рассказал на брифинге заместитель министра здравоохранения Денис Грайфер, ежегодно в регионе регистрируется порядка 11 тыс. новых случаев заболевания. За десять лет прирост составил 24%.

За девять месяцев 2020 года выявлено 7 204 случая первичной патологии. Это на 12,2% ниже, чем за аналогичный прошлогодний период. Умерли с начала года 3 748 человек, что также ниже прошлогоднего уровня — на 178 человек.

Денис Грайфер подчеркнул, что онкослужба не прекращает работу в период пандемии. В области работают 59 первичных онкокабинетов и три амбулаторных центра по оказанию помощи. Также создан областной онкодиспансер.

Продолжает выделяться финансирование на закупку оборудования. В 2019 году это было около 600 млн рублей, в 2020 — 588,2 млн рублей.

Что касается возможных проблем с обеспечением пациентов лекарственными средствами, то «ситуация находится на удовлетворительном уровне. Возникающие отдельные моменты мы решаем оперативно».

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